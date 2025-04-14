Песков подтвердил готовность России к нормализации отношений с Грузией

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Россия готова ко всем шагам по нормализации отношений с Грузией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом конкретных сроков продвижения этого процесса на сегодняшний день нет, подчеркнул он. Вместе с тем Песков отметил, что Россия стремится к установлению добрых отношений со всеми странами, которые придерживаются аналогичной позиции.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал невозможным восстановление дипломатических отношений с Россией из-за нарушения Москвой территориальной целостности республики.

Политик имел ввиду признание российской стороной независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Вместе с тем он подчеркнул, что немирное решение этого вопроса "абсолютно неприемлемо".

При этом Грузия поддерживает с Россией торговые и экономические связи и планирует сохранять такие прагматичные отношения в будущем, добавил Кобахидзе.