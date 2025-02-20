Мэр Тбилиси Каладзе: Запад требовал открыть против России "второй фронт"

Фото: 123RF/dzmitryskazau

Некоторые представители стран Запада в кабинете премьер-министра Грузии требовали открыть "второй фронт" против России. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"На определенном этапе <...> в кабинете премьер-министра в присутствии председателя партии они разговаривали грубо и прямо силой, заламыванием рук призывали к открытию в стране "второго фронта", – цитирует его ТАСС.

В частности, от Грузии требовали организовать чартерные рейсы, чтобы наладить отправку добровольцев на Украину. Также Запад грубо призывал ввести антироссийские санкции, заключил мэр Тбилиси.

О том, что внутриполитические проблемы в Грузии начались после отказа открывать "второй фронт" против России, ранее уже заявлял премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В это же время Тбилиси пока не видит возможности для восстановления дипломатических отношений с Москвой из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

