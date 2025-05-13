Премьер Грузии Кобахидзе выразил недоумение из-за молчания США по перезагрузке отношений

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу выразил недоумение из-за молчания американской стороны насчет перезагрузки отношений между двумя странами и восстановлению стратегического партнерства. Письмо грузинский политик опубликовал на своей странице в одной из соцсетей.

В конце ноября 2024 года в Госдепе США сообщили, что Вашингтон приостанавливает стратегическое партнерство с Тбилиси из-за якобы происходящих там "антидемократических действий" со стороны правящей партии "Грузинская мечта".

Кобахидзе напомнил, что несколько недель назад обращался к руководству Соединенных Штатов по поводу двусторонних отношений, а перед этим неоднократно выражал готовность к их перезагрузке, но не получил ответа. По его словам, между администрациями двух государств до сих пор не было "ни одной коммуникации на высшем уровне".

Грузия, уточнил политик, много лет является надежным партнером Штатов в регионе, который имеет стратегического значение для США. Более того, страна поддерживала Соединенные Штаты в горячих точках, в том числе в Ираке и Афганистане.

"Только благодаря участию в этих двух миссиях наша маленькая страна сэкономила для США 2,5 миллиарда долларов, что во много раз превышает реальную помощь, оказанную Грузии", – говорится в письме.

Согласно международным рейтингам, Грузия – лидер в регионе по критериям демократии, верховенства закона, прав человека, свободы СМИ, независимости судебной системы, прочности госинститутов и отсутствия коррупции, подчеркнул Кобахидзе. По его мнению, публичная риторика грузинского правительства и американской администрации совпадает по идеологии.

В Грузии по-прежнему сохраняют оптимизм и надеются, что противостояние США с "глубинным государством" является искренним, добавил грузинский политик.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что "глубинное государство", распространившееся на международную арену, ненавидит Трампа и стремится пережить его. С его слов, явление способствует приходу к власти в западных странах выгодных политиков. "Глубинное государство" отменяет результаты не устраивающих его голосований и снимает кандидатов с гонки, подчеркнул Пушков.