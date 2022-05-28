Некоторые страны Европы стали пересматривать свою позицию по Украине – СМИ

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Фото: depositphotos/paulgrecaud
Италия, Франция и Германия начали пересматривать свою позицию по Украине в пользу завершения боевых действий в кратчайшие сроки, заявил в своей статье для журнала Newsweek внешнеполитический обозреватель издания Дэниел Депетрис.
Он отметил, что ранее Рим, Париж и Берлин наряду с США, Великобританией, Польшей и странами Балтии выступали за "стратегическое поражение" России.
Журналист напомнил слова бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера, который призвал Киев в ближайшее время начать переговоры с Москвой и пойти на уступки, чтобы избежать труднопреодолимых потрясений. Аналитик добавил, что боевые действия затягивает украинский лидер Владимир Зеленский.
"Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня, но <...> он не может не учитывать такой сценарий, при котором некоторые западные лидеры, которые сейчас являются убежденными сторонниками Украины, начнут пересматривать свою политику", – говорится в статье.
Ранее бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять требования России для урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что в мире нет лидеров, которые могли бы вести с Москвой переговоры по ситуации вокруг Украины.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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