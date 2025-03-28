СПЖ: захват Ближних пещер начался в Киево-Печерской лавре

Фото: телеграм-канал "СПЖ – новости Православия"

Захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры начался в столице Украины. Сотрудник заповедника с болгаркой в руках вместе с полицейскими проник в закрытое помещение монастыря, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в телеграм-канале.

Представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман заявил, что большое количество сотрудников украинской полиции прибыло на территорию Киево-Печерской лавры совместно с представителями заповедника.

"Молимся за нашу лавру и за братию святой обители", – указано в публикации СПЖ.

Ранее Минкультуры Украины создало комиссию, которая будет "проверять останки" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, передает РИА Новости. Комиссия будет работать до 30 мая, а ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки вещей, подпадающих под определение культурных ценностей.

В начале марта на одном из куполов Церкви Всех Святых в Киево-Печерской лавре обрушился золоченый крест. В украинской госслужбе по ЧС заявили, что конструкцию демонтировали, использовав автоподъемник. Причины инцидента не указывались.

В августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ. По мнению замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, это "полноценный сатанизм", поддерживаемый Западом. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал запрет УПЦ маразмом.