Золоченый крест обрушился на одном из куполов в Киево-Печерской лавре

Фото: ТАСС/Владимир Бабкин

Золоченый крест обрушился на одном из куполов Церкви Всех Святых в Киево-Печерской лавре. Об этом Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По данным украинского ведомства, для безопасного демонтажа конструкции использовали автоподъемник. Спасатели поднялись к кресту, срезали проволоку и спустили на землю. Причины инцидента выясняются.

Ранее в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного храма канонического Украинской православной церкви (УПЦ). Из здания вывезли иконы и настенную роспись.

До этого раскольники Православной церкви Украины захватили два храма канонической УПЦ в двух селах Хмельницкой области, несмотря на желание настоятелей и прихожан остаться в юрисдикции УПЦ.