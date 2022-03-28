Лавров ответил на сообщения об ухудшении здоровья Шойгу

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью сообщения об ухудшении здоровья главы Минобороны Сергея Шойгу, сообщает ТАСС.

"Не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют спецслужбы Украины и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей. Это все откровенная ложь. Все живы-здоровы", – сказал министр.

По его словам, администрация президента и правительство России работают, исходя из интересов страны и своих должностных обязанностей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие министра обороны РФ Сергея Шойгу на публике вовлеченностью в командование спецоперацией на Украине.

До этого в СМИ появилась информация, что у Шойгу возникли проблемы со здоровьем. Песков призвал не верить этим сообщениям и обратиться в министерство обороны РФ.

