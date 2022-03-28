Лавров ответил на сообщения об ухудшении здоровья Шойгу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью сообщения об ухудшении здоровья главы Минобороны Сергея Шойгу, сообщает ТАСС.
"Не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют спецслужбы Украины и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей. Это все откровенная ложь. Все живы-здоровы", – сказал министр.
По его словам, администрация президента и правительство России работают, исходя из интересов страны и своих должностных обязанностей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие министра обороны РФ Сергея Шойгу на публике вовлеченностью в командование спецоперацией на Украине.
До этого в СМИ появилась информация, что у Шойгу возникли проблемы со здоровьем. Песков призвал не верить этим сообщениям и обратиться в министерство обороны РФ.
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