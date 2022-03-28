Шольц рассказал, когда Германия может стать независимой от российской нефти

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Германия может стать независимой от импорта угля и нефти из России уже в текущем году, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD. Его слова передает РИА Новости.

По словам Шольца, Германия подготовит технические условия для того, чтобы как можно быстрее стать независимой от импорта газа.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что главным инструментом со стороны Запада против России являются санкции. Он добавил, что страна будет сокращать зависимость от энергоресурсов из РФ, но резкое эмбарго могло бы отрицательно сказаться на рынке труда. Он призвал "принимать взвешенное решение" по вопросу эмбарго.

До этого Шольц призвал западные страны учитывать обратный эффект при введении санкций против России. По его словам, здесь речь идет о длительном противостоянии. Он подчеркнул, что западные страны ввели самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.