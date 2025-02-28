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Согласованная Вашингтоном и Киевом сделка о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых стала началом раздела Украины, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.

"При этом этот процесс запустил именно (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский и никто другой", – отметил политик.

Украинский лидер, утверждает Медведчук, продав природные богатства государства, не задумался о благополучии мирных граждан.

При этом в рамках сделки американская сторона должна гарантировать поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракетных баз. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на "24 канал".

По его словам, Киев хочет получить от Вашингтона от 15 до 20 систем ПРО, боеприпасы к ним, ракетные базы и ракеты для них. Помимо этого, Украина рассчитывает на помощь в перевооружении своих сил.

Правительство Украины 26 февраля приняло решение, которое позволяет подписать соглашение с США. По словам премьера страны Дениса Шмыгаля, Киеву удалось улучшить положения документа, теперь украинские недра не передаются в чужую собственность.

Позже о согласовании сделки между Вашингтоном и Киевом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Зеленский прибудет в США 28 февраля, чтобы подписать документы.