Европейский чиновник сообщил о присутствии западного спецназа на Украине – СМИ

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Западный спецназ уже присутствует на территории Украины, об этом просто не заявлялось официально. Такой информацией поделился с изданием Financial Times высокопоставленный европейский чиновник из сферы обороны, пожелавший остаться инкогнито.

Политик добавил, что заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину было направлено на создание сдерживания и неопределенности в отношениях с РФ.

Ранее Макрон сообщил, что по итогам конференции по поддержке Украины в Париже ее участникам не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину. Вместе с тем президент Франции не стал исключать подобной возможности в будущем.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что если западные страны направят на Украину свои войска, тогда неизбежно прямое столкновение России и Североатлантического альянса.

После заявления Макрона сразу несколько европейских лидеров поспешили заявить, что не собираются отправлять своих военных на Украину: среди них канцлер ФРГ Олаф Шольц, чешский премьер-министр Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск, а также вице-премьер Италии Антонио Таяни.

Кроме того, об отсутствии аналогичных планов заявили и в Соединенных Штатах. В частности, представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подчеркнул, что американская сторона не намерена направлять свою армию на территорию Украины для участия в боевых действиях.