Джабаров прокомментировал позицию Австрии по "Северному потоку – 2"

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера о том, что страна выступает против санкций США в отношении "Северного потока – 2" , передает RT.

Политик пояснил, что за завершение строительства газопровода выступают также Швеция и Германия, заявив, что немецкая сторона и вовсе заинтересована в том, чтобы "заработала вторая нитка "Северного потока – 2".

Джабаров выразил уверенность, что Штаты "под видом демократии создают преференции для своих компаний, в том числе энергетических".

Ранее посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер заявил, что государство выступает за отмену санкций и надеется на скорейшее завершение строительства проекта. Он отмечал, что Австрия поддерживает "Северный поток – 2", потому что он считается важным для надежного и эффективного газоснабжения.

В январе министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг также раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2". Он заметил, что у ЕС и США одинаковые ценности, но, по его словам, использовать методы 30-летней давности "уже нельзя, поскольку мир стал многополярным".

Санкции США в отношении газопровода "Северный поток – 2" начали действовать 21 декабря 2019 года. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего вводит ограничения против газопроводов.

В Кремле подобные шаги Штатов расценивают как пример недобросовестной конкуренции. Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал американские санкции проблемой для всего мира.

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России заявил, что работа по строительству и запуску газопровода будет закончена до конца 2020 года или к первому кварталу 2021 года. В свою очередь, Меркель осудила введенные американские санкции и заявила, что продолжит оказывать поддержку проекту.

"Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска достигнет порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.