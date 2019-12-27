Киев взыскал первый штраф за полет над Крымом

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Украина взыскала первый штраф в размере 6 тысяч долларов с казахстанской авиакомпании за полет над Крымом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-центр командования украинских ВВС.

В сообщении пресс-службы указано, что самолет акционерного общества "Авиакомпании Euro-Asia Air" пролетел над территорией Крыма 8 августа 2019 года. Постановление о наложении штрафа оформила Госавиаслужба Украины.

Казахстанская компания согласилась с требованиями украинской стороны и добровольно оплатила штраф.

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире ИА "НСН" напомнил, что авиакомпании должны спрашивать разрешение о полете над Крымом у российских служб.

"Почему казахи заплатили штраф, надо спрашивать у них. Значит, они не признают Крым российской территорией? Надо уточнить, может, они и территорию Российской Федерации не признают российской? Им следует лучше разбираться в политических процессах, которые происходили на территории Украины", – добавил он.

По словам Сергея Цекова, вопрос, реагировать на предписание или нет, оставался исключительно на рассмотрение авиакомпании. Сенатор отметил, что российские перевозчики на многочисленные и необоснованные иски украинской стороны не реагируют.

Ранее прокуратура Крыма, входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины, завела уголовное дело по факту установления железнодорожного сообщения России и Крыма. Первые поезда уже прибыли на полуостров как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга.

