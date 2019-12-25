На Украине открыли дело из-за проезда поезда по Крымскому мосту

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Прокуратура Крыма, входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины, возбудила уголовное дело по факту проезда пассажирского поезда в Крым. Маршрут пролегал из Санкт-Петербурга в Севастополь, в том числе по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС.
"Прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины через "Керченский мост", – заявили в прокуратуре.
Представители ведомства заявили, что железнодорожное сообщение через Крымский мост является "незаконным" и указали на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал RT воздуждение дела.
"Украинское правосудие действует в рамках украинского же законодательства. А нам известно, что оно изменившийся статус Крыма отрицает, не признает сложившиеся реалии и волеизъявление граждан. Так что ничего неожиданного не происходит", – заявил он.
Сенатор отметил, что юрисдикцию такого рода решений Россия не признает и действует в рамках своих законов, которые исчерпывающим образом определяют нынешний статус полуострова.
По словам Косачева, законодательство РФ соответствует международному праву в данном вопросе.
Президент РФ Владимир Путин официально открыл движение поездов по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря. Состав, в котором находился глава государства, проследовал из Керчи в Тамань.
Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь в среду, 25 декабря. На конечной станции в Крыму состав встречали глава региона Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Пассажиры первого поезда из Москвы в Крым рассказали о поездке
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