На Украине открыли дело из-за проезда поезда по Крымскому мосту

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Прокуратура Крыма, входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины, возбудила уголовное дело по факту проезда пассажирского поезда в Крым. Маршрут пролегал из Санкт-Петербурга в Севастополь, в том числе по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС.

"Прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины через "Керченский мост", – заявили в прокуратуре.

Представители ведомства заявили, что железнодорожное сообщение через Крымский мост является "незаконным" и указали на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал RT воздуждение дела.

"Украинское правосудие действует в рамках украинского же законодательства. А нам известно, что оно изменившийся статус Крыма отрицает, не признает сложившиеся реалии и волеизъявление граждан. Так что ничего неожиданного не происходит", – заявил он.

Сенатор отметил, что юрисдикцию такого рода решений Россия не признает и действует в рамках своих законов, которые исчерпывающим образом определяют нынешний статус полуострова.

По словам Косачева, законодательство РФ соответствует международному праву в данном вопросе.

Президент РФ Владимир Путин официально открыл движение поездов по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря. Состав, в котором находился глава государства, проследовал из Керчи в Тамань.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь в среду, 25 декабря. На конечной станции в Крыму состав встречали глава региона Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

