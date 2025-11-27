Форма поиска по сайту

Экс-премьер Степашин допустил добровольное воссоединение Одессы с РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские города Одесса и Николаев могут в перспективе воссоединиться с Россией на добровольной основе. Таким мнением поделился бывший премьер, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

"Мне бы, честно говоря, очень хотелось, чтобы Одесса и Николаев были в составе моей страны, но чтобы это было без войны, а добровольно. Я думаю, это следующий этап", – цитирует Степашина ТАСС.

Он добавил, что на сегодня необходимо сосредоточиться на мирном урегулировании, в том числе на соглашении, которое предлагает американская сторона.

20 ноября был представлен мирный план США по Украине. Позже американская и украинская делегации встретились в Женеве для его согласования. Изначально в документе было 28 пунктов, однако после проведенных консультаций их число сократилось до 22.

Ожидается, что окончательное утверждение плана пройдет в рамках встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который посетит Москву на следующей неделе.

Дональд Трамп назвал возможное прекращение огня со стороны России уступкой

