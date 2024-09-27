ФСБ возбудила дела против незаконно проникших под Суджей журналистов США и Румынии

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России завела уголовные дела о незаконном пересечении государственной границы под Суджей в Курской области журналистами из США и Румынии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Уточняется, что дела были возбуждены и расследуются по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ") в отношении корреспондентов австралийского телеканала АВС Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также журналиста румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирча.

ФСБ подчеркнула, что всего с 17 августа уголовные дела были заведены в отношении 12 иностранных журналистов. Максимальное наказание по данной статье предполагает лишение свободы на 5 лет.

Ранее журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Трент незаконно побывала в Курской области. Видеоматериал, снятый в ходе незаконного проникновения, был опубликован на сайте канала. Трент и небольшая группа журналистов в сопровождении украинских солдат пересекли границу РФ и побывали в нескольких деревнях Курской области.

Кроме того, МВД России объявило в международный розыск американского корреспондента CNN Ника Уолша и итальянскую журналистку телеканала Rai Стефани Баттистини, которые незаконно пересекли границу в Судже Курской области.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

