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Трое швейцарских журналистов незаконно попали в Курскую область вместе с ВСУ для освещения событий в Судже. Они опубликовали пропаганду, сообщается на сайте российского посольства в Берне.

По данным дипмиссии, журналист газеты "20 минут" Анн Гюнтер и журналист CH media Курт Пельд направились в регион для репортажа. Вместе с ними материал для газеты Neue Zürcher Zeitung подготовил и новозеландский журналист Тома Матча.

"Редакция "20 минут" пытается оправдать нелегальное проникновение своей корреспондентки на территорию России тем, что это якобы единственная возможность предоставить мировой общественности информацию из первых рук из зоны конфликта", – говорится в заявлении.

Посольство ознакомилось с репортажем Гюнтер, который является пропагандой, направленной на обеление ВСУ. Дипмиссия уточнила, что иностранные журналисты не обращались в посольство РФ и МИД РФ для получения визы и аккредитации.

Ранее МВД России объявило в международный розыск американского корреспондента CNN Ника Уолша и итальянскую журналистку телеканала Rai Стефани Баттистини, которые в августе этого года незаконно пересекли границу в Судже. Кроме того, в базу розыска попал журналист издания Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом) Николас Симон Коннолли.

