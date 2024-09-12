Журналисты CNN, Rai и Deutsche Welle объявлены в розыск в РФ

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МВД России объявило в международный розыск американского корреспондента CNN Ника Уолша и итальянскую журналистку телеканала Rai Стефани Баттистини, которые в августе этого года незаконно пересекли границу в Судже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Кроме того, в базу розыска попал журналист издания Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом) Николас Симон Коннолли.

Ранее американская газета The Washington Post выпустила статью о ситуации в Судже, в которой рассказывалось о том, что журналисты издания попали на территорию Курской области в сопровождении украинских войск.

Российская армия продолжает бои с ВСУ в Курской области с 6 августа. Там действует режим ЧС федерального характера и введен режим КТО. По данным на 12 сентября, общие потери противника составили более 12 500 солдат и 101 танк.