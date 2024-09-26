Журналистка France24 незаконно побывала в Курской области

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Журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Трент незаконно побывала в Курской области. Видеоматериал, снятый в ходе незаконного проникновения, опубликован на сайте канала.

Как говорится в статье, Трент и небольшая группа журналистов в сопровождении украинских солдат пересекли границу РФ и побывали в нескольких деревнях Курской области.

МВД России ранее объявило в международный розыск американского корреспондента CNN Ника Уолша и итальянскую журналистку телеканала Rai Стефани Баттистини, которые незаконно пересекли границу в Судже Курской области.

Кроме того, в середине августа американская газета The Washington Post выпустила статью о ситуации в Судже, в которой рассказывалось о том, что журналисты издания также попали на территорию Курской области в сопровождении украинских войск.

После этого российские правоохранители принялись изучать действия иностранных журналистов в российском регионе.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.