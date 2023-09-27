Более 53 тысяч человек переехали из Карабаха в Армению

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По состоянию на 19:00 среды, 27 сентября, из Нагорного Карабаха в Армению прибыли уже 53 тысячи вынужденных переселенцев. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

Как сообщают армянские власти, до обострения ситуации в регионе находились около 120 тысяч человек.

"На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению переехали 53 629, въехало 10 985 транспортных средств", – отметила пресс-секретарь премьера Армении.

Багдасарян добавила, что уже зарегистрирован 35 491 человек. При этом в Армению также привезли 349 раненых, а еще тела 129 погибших.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате операции Азербайджана погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. Среди них мирные жители, в том числе дети. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия. Со стороны Азербайджана погибли 192 военнослужащих, ранения получили 511.

Армянский народ Нагорного Карабаха вынужден покинуть территорию непризнанной республики. Люди выезжают из Нагорного Карабаха в Армению в сопровождении российских миротворцев. Всего там проживают порядка 120 тысяч армян.

25 сентября на складе с топливом, расположенном на трассе Степанакерт – Аскеран, произошел взрыв цистерны. Там выдавали бензин местным жителям, которые выезжали в Армению. В результате погибли не менее 125 человек. Еще 89 человек пострадали.

Миротворцы РФ сопроводили автоколонны с жителями Карабаха, убывающими в Армению