Более 47 тыс вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха въехали в Армению

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По состоянию на 11:00 среды, 27 сентября, из Нагорного Карабаха в Армению въехали более 47 тысяч вынужденных переселенцев. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

"Мне только что сообщили новые данные: мост через реку Хакари в Лачинском коридоре пересекли уже 47 тысяч 115 человек", – приводит ее слова РИА Новости.

Минутами ранее Багдасарян сообщила, что к 07:00 в Армению из Карабаха въехали 42,5 тысячи человек. Всего, по данным Еревана, в Карабахе проживают 120 тысяч армян.

Также она отметила, что в населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, который связывает Армению и Нагорный Карабах, создали гуманитарный центр. Помимо этого, создана специальная информационная площадка для оказания содействия, работает горячая линия.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате операции Азербайджана погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. Среди них мирные жители, в том числе дети. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия. Со стороны Азербайджана погибли 192 военнослужащих, ранения получили 511.

Армянский народ Нагорного Карабаха вынужден покинуть территорию непризнанной республики. Люди выезжают из Нагорного Карабаха в Армению в сопровождении российских миротворцев. Всего там проживают порядка 120 тысяч армян.

25 сентября на складе с топливом, расположенном на трассе Степанакерт – Аскеран, произошел взрыв цистерны. Там выдавали бензин местным жителям, которые выезжали в Армению. В результате погибли не менее 125 человек. Еще 89 человек пострадали.

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