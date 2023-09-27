В ГП Казахстана не исключили, что проверка по делу Кислицина продлится год

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Экстрадиционная проверка сотрудника компании F.A.C.C.T. россиянина Никиты Кислицина может продлиться вплоть до одного года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генпрокурора Казахстана Асета Чиндалиева.

"Проверка может длиться до года", – сказал Чиндалиев, отвечая на вопрос журналистов о сроках ее проведения.

Главу департамента по защите от кибератак компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина задержали в Казахстане 22 июня по запросу США. После этого представители компании обратились в российское генконсульство.

28 июня российские правоохранители объявили мужчину в розыск в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к охраняемой информации. В этот же день столичный суд заочно арестовал Кислицина.

Российская сторона попросила власти Казахстан не торопиться с удовлетворением запроса США на экстрадицию Кислицина. Прокуратура республики позже заявила, что аналогичный запрос РФ имеет приоритет.

