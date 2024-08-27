МИД ОАЭ потребовал от Франции дать Дурову доступ ко всем консульским услугам

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Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) следят за делом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и потребовали от Франции предоставить задержанному доступ ко всем консульским услугам как гражданину ОАЭ. Об этом говорится в заявлении эмиратского МИД, опубликованном агентством WAM.

"Обеспечение благополучия граждан ОАЭ, защита их интересов и оказание им всевозможной поддержки является одним из ключевых приоритетов для ОАЭ", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Дурова задержали во французском аэропорту 24 августа. Ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Так, среди пунктов дела – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях.

Французский президент Эммануэль Макрон при этом подчеркнул, что решение об аресте Дурова не является политическим.

Российский МИД, в свою очередь, также направил французской стороне ноту с требованием о доступе к задержанному основателю Telegram.