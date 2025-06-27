Захарова допустила, что Мерцу не перевели информацию о причинах вызова посла

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дипломаты могли не перевести канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу информацию о причинах вызова посла Германии Александера Ламбсдорффа в МИД РФ, однако ранее о них говорилось. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Посол Германии в РФ приехал к зданию российского МИД в пятницу, 27 июня, из-за преследования российских журналистов в ФРГ. Вскоре он вышел оттуда за переводчиком, так как не знает русский язык. Спустя время посол вернулся в здание.

Мерц до этого заявлял, что пока не может прокомментировать вызов посла Германии в России, так как не знает причины.

"Сутки назад было заявлено, что причина вызова – третирование в ФРГ российских журналистов и ответные меры российской стороны", – указала Захарова.

МИД РФ выразил Ламбсдорффу решительный протест на фоне давления на российские СМИ в ФРГ из-за ситуации с семьей главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" Сергея Феоктистова, в квартиру которых в начале июня пришла немецкая полиция. Правоохранители забрали паспорта у жены журналиста и его дочери.

Берлин предписал мужчине выехать из страны до 19 августа, однако 6 июня его не выпустили с рейса. Феоктистов заявлял, что правоохранители отобрали документы у членов его семьи якобы по причине того, что они могут скрыться.

