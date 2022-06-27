В ФРГ заявили, что Путин готовит Западу новую ловушку – СМИ

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Владимир Путин готовит западным странам новую сырьевую ловушку, пишет немецкое издание Die Welt.
В материале говорится, что Боливия имеет крупнейшее месторождение лития в мире и ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, применяемого в производстве электромобилей. Отмечается, что РФ является одним из претендентов.
"Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина", – говорится в статье.
Автор выразил мнение, что у Москвы в настоящее время хорошие шансы добиться успеха в игре в литиевый покер и если это произойдет, то у Европы, помимо нефти и газа, может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от РФ.
"Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики", – отмечается в материале.
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нормализация отношений между руководством стран Евросоюза и Владимиром Путиным не представляется возможной.
Она напомнила, что европейские государства ввели шесть пакетов санкций, наносящих существенный ущерб российской экономике. По словам фон дер Ляйен, с течением времени этот эффект усиливается.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы. По его словам, кризис из-за ситуации на Украине будет длительным.
Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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