Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето президента на закон об иноагентах

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Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Заседание, на котором обсуждался этот вопрос, транслировалось на сайте законодательного органа.

"Этот вопрос закрыт", – заявил глава комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.

14 мая грузинский парламент одобрил закон об иноагентах в третьем чтении. Председатель законодательного органа Шалва Папуашвили сказал, что его поддержали 84 депутата, против проголосовали 30 человек.

Через несколько дней президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она указала, что данный закон "по своей сути и духу является российским", противоречит Конституции Грузии и всем европейским стандартам, в связи с чем представляет препятствие на европейском пути страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон примет меры в ответ на грузинский закон об иноагентах. Спустя время американские власти ввели новую политику визовых ограничений в отношении Грузии. Кроме того, госсекретарь объявил о всеобъемлющем пересмотре двустороннего сотрудничества между Штатами и Грузией.

