Посольство РФ раскритиковало реакцию США на размещение ядерного оружия России в Белоруссии

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В российском посольстве в США прокомментировали заявления представителей Белого дома и Госдепа относительно сотрудничества России и Белоруссии в военно-ядерной сфере, в частности, перемещения нестратегического ядерного оружия из РФ в Белоруссию.

Дипломаты заявили, что американская власть вновь обвиняет российскую сторону в безответственном и провокационном поведении.

В посольстве подчеркнули, что Россия и Белоруссия вправе обеспечивать свою безопасность теми способами, которые посчитают необходимыми, особенно в условиях развязанной США против РФ широкомасштабной гибридной войны.

Сотрудники дипмиссии указали на то, что все осуществляемые меры полностью соответствуют международно-правовым обязательствам России.

Так, они напомнили слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, который заявил, что контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием остается за Россией, как и решение о его применении.

"Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом. США на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ядерного оружия в Европе. Проводят с союзниками по НАТО "совместные ядерные миссии". Отрабатывают сценарии применения спецбоеприпасов против нашей страны", – говорится в телеграм-канале российского посольства.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что негативно относится к перемещению нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии.

В марте этого года Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия. Он также поблагодарил президента РФ за подобное решение.