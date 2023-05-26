Эксперт назвал перемещение ядерного оружия РФ в Белоруссию ответом на действия США

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Размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии является ответом на аналогичные действия США в странах НАТО. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на профессора МГИМО Алексея Подберезкина.

"Мы учитываем усиление напряженности в связи с активизацией военной деятельности натовских государств. Это и складирование вооружений, и военные учения. Последнее по времени – с использованием более 200 самолетов ударной авиации НАТО", – заявил Подберезкин.

Кроме того, эксперт отметил действия Польши по наращиванию численности вооруженных сил, а также закупке тяжелой техники. По его словам, ответные действия РФ предусматриваются концепцией недопуска в зону безопасности, согласно которой Москва должна контролировать ситуацию на расстоянии 500 километров от границы с Белоруссией.

Подберезкин допустил применение тактического ядерного оружия в случае попытки Польши нанести сконцентрированный удар по территории Белоруссии.

Что касается роли Украины, то профессор охарактеризовал Киев как "полутруп". Как отметил Подберезкин, сейчас Украина полностью зависит от США и Европы, однако это не спасет киевский режим. Он добавил, что ВС РФ уже уничтожили две украинские армии и почти расправились с третьей.

Сейчас, по мнению эксперта, Украина может выставить 150–200 тысяч человек, из которых 50 тысяч будут боеспособными.

Подберезкин отметил, что анонсированное контрнаступление не начинается из-за отсутствия техники и боеприпасов. Кроме того, в ходе российских атак были разрушены мосты, склады и инфраструктура. Иностранная военная промышленность не может компенсировать такие потери, указал эксперт.

С другой стороны, российская промышленность быстро восстанавливается, в том числе поэтому время работает на РФ, считает профессор.

При этом Подберезкин подчеркнул, что украинский конфликт породил два кризиса: в Украине и США. Украинский кризис заключается в надломе киевского режима, а в США связан с экономическим трудностями.

"В их жизни он не имел большого значения. Но стал приобретать значение по мере роста финансовых трудностей. Для самой же Украины эта ситуация становится все тяжелее. Не уверен, что через месяц-два найдутся такие упертые, как Нуланд, которые смогут активно лоббировать интересы Украины в Вашингтоне", – резюмировал эксперт.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о скором коллапсе госаппарата Украины. По его словам, Вашингтон "полностью владеет Украиной", поддерживая украинскую экономику в рабочем состоянии и выплачивая зарплату военным и чиновникам.

До этого кандидат на пост главы американского штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что после победы России в специальной военной операции на Украине на Западе наступит полный коллапс. По мнению политика, после поражения Киева произойдет обвал доллара, а антироссийские санкции обернутся против Вашингтона.