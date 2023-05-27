Байден заявил, что негативно относится к перемещению ядерного оружия из РФ в Белоруссию

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Американский президент Джо Байден заявил, что негативно относится к перемещению нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии. Об этом пишет Reuters.

"Чрезвычайно негативная", – ответил Байден на вопрос журналистов о том, какова его реакция на этот шаг.

В марте этого года Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия. Он также поблагодарил президента РФ за подобное решение.