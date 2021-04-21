В МИД РФ обвинили США в планах по развертыванию новых ядерных сооружений

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США намеренно умалчивают о том, что планируют разворачивать новые ядерные вооружения. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Весьма циничным выглядит "заход" на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Недобросовестно подменяется серьезный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию", – отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что действия американской стороны и ее партнеров напрямую противоречат требованиям "краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия".

Представитель МИД добавила, что США скрывают "тектонические сдвиги в области евробезопасности", связанные с приближением вооруженных сил НАТО к границам РФ.

Ранее Захарова оценила реакцию стран НАТО в поддержку санкций США против России. Она выразила мнение, что реакция Польши и Великобритании является признаком порочной блоковой дисциплины.

Она добавила, что подобное поведение демонстрирует вассалитет XXI века.