Глава Минобороны ФРГ заявила об исходящей от России угрозе безопасности Европы

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Россия несет угрозу безопасности Европы, заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Крамп-Карренбауэр, российское вооружение несет в себе настоящую угрозу для Европы. Она заявила, что в России якобы тайно существуют ракеты, которые являются нарушением существующих договоров о контроле над вооружениями. По мнению министра, такие ракеты могут ударить по Германии.

Крамп-Карренбауэр также оценила перемещение российских войск внутри страны. Она заявила, что такие действия не вызывают доверия и провоцируют проявление определенной реакции.

Глава Минобороны ФРГ попросила не воспринимать ее заявление как антироссийское. Это, по мнению Крамп-Карренбауэр, является важным политическим фактом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить провокации у границ Украины, отметив, что нынешнее наращивание российских Вооруженных сил в регионе является самым крупным с 2014 года.

Также директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что концентрирование Вооруженных сил РФ на границе с Украиной создает возможность для ограниченного вторжения России на ее территорию. Он подчеркнул, что усвоил за годы работы послом в Москве с 2005 по 2008 год, что российское руководство не стоит недооценивать.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия никогда никому не угрожала. При этом, по его словам, страна не допустит ущемления собственных интересов.