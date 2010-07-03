В ЕП спрогнозировали распределение мест по итогам выборов

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Христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП) и Социал-демократическая партия Австрии, по итогам выборов в Европарламент 23–26 мая, сохранили первое и второе места соответственно, говорится на сайте ЕП.

Согласно уточненным данным, по итогам голосования ЕНП может получить 179 мандатов, а социал-демократы могут стать обладателями 150 мандатов. Вместе они могут получить около 330 мандатов, однако этого недостаточно для правящего большинства.

Явка на этих выборах в Европарламент стала рекордной за последние годы и превысила 50%.

После выборов депутаты Европарламента от Франции планируют обсудить отмену антироссийских санкций. Многие французские предприниматели заинтересованы в инвестициях в Крым. Однако они опасаются возможных ограничений со стороны властей Франции.

Ранее, после поражения правящей партии СИРИЗА на выборах в Европарламент, премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил, что намерен провести досрочные парламентские выборы. Партия Ципраса уступила почти 9 процентных пунктов ведущей оппозиционной партии – консервативной "Новой демократии".