В ЕП спрогнозировали распределение мест по итогам выборов

Христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП) и Социал-демократическая партия Австрии, по итогам выборов в Европарламент 23–26 мая, сохранили первое и второе места соответственно, говорится на сайте ЕП.
Согласно уточненным данным, по итогам голосования ЕНП может получить 179 мандатов, а социал-демократы могут стать обладателями 150 мандатов. Вместе они могут получить около 330 мандатов, однако этого недостаточно для правящего большинства.
Явка на этих выборах в Европарламент стала рекордной за последние годы и превысила 50%.
После выборов депутаты Европарламента от Франции планируют обсудить отмену антироссийских санкций. Многие французские предприниматели заинтересованы в инвестициях в Крым. Однако они опасаются возможных ограничений со стороны властей Франции.
Ранее, после поражения правящей партии СИРИЗА на выборах в Европарламент, премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил, что намерен провести досрочные парламентские выборы. Партия Ципраса уступила почти 9 процентных пунктов ведущей оппозиционной партии – консервативной "Новой демократии".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.