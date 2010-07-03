Ципрас заявил о намерении провести досрочные парламентские выборы

После поражения правящей партии СИРИЗА на выборах в Европарламент, премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил, что намерен провести досрочные парламентские выборы, передает РИА Новости.
Партия СИРИЗА уступила почти 9 процентных пунктов консервативной "Новой демократии", ведущей оппозиционной партии.
Выступая с телеобращением, Ципрас признал поражение на выборах. По словам премьера, есть только два пути: окончательный выход из меморандумов с кредиторами и путь назад, в аскетизм, в кризис, к олигархам.
Премьер сообщил, что сразу после второго тура выборов местных органов самоуправления, который состоится 2 июня, он попросит президента объявить национальные выборы, чтобы греческий народ смог принять окончательное решение.
Ранее сообщалось, что, по данным экзитполов, во Франции на выборах в ЕП лидером стала партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".
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