Летчик Ярошенко рассказал о пытках в американской тюрьме

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Российский летчик Константин Ярошенко по возвращении в страну рассказал, что в американской тюрьме к нему применяли пытки.

"Что сделали власти США в отношении меня за эти 12 лет с момента моего похищения, с момента пыток. Отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее", – приводит его слова ТАСС.

Летчик пожаловался, что в настоящее время испытывает проблемы со здоровьем.

27 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила об обмене осужденного в РФ американского гражданина Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко в результате длительного переговорного процесса.

Сам мужчина после освобождения заявил, что его 12 лет держали в заключении ни за что. Он также добавил, что находился в наручниках и был ограничен в подвижности.

Константина Ярошенко в 2011 году приговорили в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в транспортировке кокаина. Сам Ярошенко назвал обвинение сфабрикованным и отрицал свою вину.

Американский гражданин Тревор Рид был, в свою очередь, приговорен к 9 годам колонии за применение насилия к московским полицейским. В тот момент правоохранители доставляли его в отделение полиции за уличную ссору с двумя женщинами.