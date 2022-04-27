Летчик Ярошенко рассказал о пытках в американской тюрьме

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Российский летчик Константин Ярошенко по возвращении в страну рассказал, что в американской тюрьме к нему применяли пытки.
"Что сделали власти США в отношении меня за эти 12 лет с момента моего похищения, с момента пыток. Отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее", – приводит его слова ТАСС.
Летчик пожаловался, что в настоящее время испытывает проблемы со здоровьем.
27 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила об обмене осужденного в РФ американского гражданина Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко в результате длительного переговорного процесса.
Сам мужчина после освобождения заявил, что его 12 лет держали в заключении ни за что. Он также добавил, что находился в наручниках и был ограничен в подвижности.
Константина Ярошенко в 2011 году приговорили в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в транспортировке кокаина. Сам Ярошенко назвал обвинение сфабрикованным и отрицал свою вину.
Американский гражданин Тревор Рид был, в свою очередь, приговорен к 9 годам колонии за применение насилия к московским полицейским. В тот момент правоохранители доставляли его в отделение полиции за уличную ссору с двумя женщинами.
Политолог прокомментировал обмен американца Рида на летчика Ярошенко
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