Москва приложит максимум усилий, чтобы освободить всех заключенных в США россиян – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва будет прикладывать все силы для скорейшего освобождения россиян, находящихся в заключении на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"Главное, что восторжествовала справедливость, пусть и не сразу – Константин Ярошенко вернулся домой к семье. Будем и далее предпринимать максимум усилий, чтобы освободить всех россиян, попавших в жернова карательной американской юстиции", – говорится в заявлении.
В министерстве выразили готовность делать все необходимое для защиты прав удерживаемых в США россиян и их возвращения на родину.
Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что обмен осужденного в РФ американца Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко внушает надежду, что другие удерживаемые в США граждане РФ также смогут вернуться на родину.
О проведенном обмене ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в транспортировке кокаина в 2011 году.
Адвокат Ярошенко прокомментировал его обмен на американского студента
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