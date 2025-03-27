Жители Энгельса получат выплаты за имущество, поврежденное из-за атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Жители Энгельса смогут получить до 250 тысяч рублей за пострадавшее в результате атаки БПЛА имущество. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на губернатора региона Романа Бусаргина.

Выплаты будут осуществляться из регионального бюджета после независимой оценки ущерба. Максимальные суммы составят до 100 тысяч рублей за поврежденный автомобиль, до 150 и 250 тысяч рублей – за дачный домик и за жилой дом соответственно.

Отмечается, что власти в ближайшее время предоставят гражданам подробные инструкции по получению помощи.

Украинские БПЛА атаковали Энгельс в ночь на 20 марта. Два мирных жителя получили ранения, также были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице, двух детских садах и школе.

Глава области указал, что также повреждены около 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. В свою очередь, СК России сообщил о расследовании по факту случившегося.