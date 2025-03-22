Режим ЧС введен в районе Ростова-на-Дону после взрыва при атаке БПЛА

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Режим ЧС введен в районе Ростова-на-Дону, где находится дом, поврежденный при атаке БПЛА. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе мэрии.

"Пострадали два человека: мужчина 36 лет – находится в реанимации БСМП, женщина 33 года – помощь оказана амбулаторно", – добавили в городской администрации.

Взрыв в многоквартирном доме по адресу Горсоветская улица, дом 49/1 произошел ночью 22 марта в результате атаки беспилотника. Погибших нет, указывал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, состояние раненых оценивалось как средней тяжести. Их доставили в ростовскую городскую больницу.

Кроме того, отмечал глава Ростовской области, еще одной жительнице дома понадобилась медпомощь из-за стресса. Врачи оказали ее на месте.