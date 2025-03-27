Al Masirah: США нанесли удары по авиабазе хуситов в Сане

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Вооруженные силы США атаковали военно-воздушную базу Эд-Дайлами в подконтрольной хуситам из мятежного движения "Ансар Аллах" столице Йемена Сане. Об этом сообщает издание Al Masirah.

По информации журналистов, авиабаза подверглась как минимум двум ударам с воздуха. Она находится около международного аэропорта Саны.

Ранее хуситы заявили об очередной атаке на несколько военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем USS Harry Truman. Кроме того, они совершили атаку при помощи беспилотников по израильским военным целям в районе Тель-Авива.

Президент США Дональд Трамп 15 марта приказал американским военным начать боевые действия против хуситов, чтобы прекратить их "мощную кампанию" пиратства, насилия и терроризма против кораблей, самолетов и БПЛА в регионе.

В движении "Ансар Аллах" заявили, что американские военные наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам. Количество погибших в результате ударов армии США по территории Йемена достигло 53 человек.