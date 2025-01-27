Вице-спикер Чернышов предложил разблокировать соцсети при продаже акций россиянам

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В России предложили снимать блокировку с запрещенных в стране социальных сетей в случае продажи ими более 50% доли российским инвесторам. Об этом сообщает РИА Новости.

С соответствующим запросом вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву, попросив его разъяснить позицию ведомства по данной инициативе. Отмечается, что приобретение инвесторами из РФ крупной доли соцсети будет сопровождаться изменением ее внутренней политики в отношении России.

По словам Чернышова, пример аналогичных шагов в других государствах подтверждает, что национальный контроль над цифровыми сервисами представляется ключевым инструментом обеспечения суверенитета в информационной сфере.

В январе соцсеть TikTok перестала работать в США. При попытке зайти в приложение у пользователей появлялось уведомление о том, что в стране вступил в силу закон, запрещающий работу соцсети.

Президент США Дональд Трамп пообещал издать указ о паузе в исполнении данного закона. Получив соответствующие гарантии, администрация TikTok начала восстанавливать работу сервиса в США.

Уже 21 января глава Белого дома подписал исполнительный указ о TikTok, который предполагает владение американской компанией половиной соцсети. Трамп заверил, что примет окончательное решение о будущем соцсети в течение 30 дней.