Россияне с израильским гражданством подлежат мобилизации – посол Израиля

Фото: depositphotos/Alexis84

Россияне, которые имеют также гражданство Израиля, подлежат мобилизации в ЦАХАЛ на общих основаниях. Об этом ТАСС сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

По его словам, сейчас граждане РФ призываются активно в Израиле.

"Уже были призваны тысячи. Нет разницы, россиянин он или австралиец, все то же самое. Так что, если им пришла повестка по мобилизации, они идут", – добавил Бен Цви.

Как рассказал посол, в Израиле все военнообязанные призываются на службу с 18 лет. Он подчеркнул, что забирают в армию даже тех, кто находился в резерве по причине готовящейся Израилем операции в секторе Газа. При этом Бен Цви уточнил, что израильская сторона не призывает на службу граждан других стран, которые не имеют гражданства Израиля.

Также посол сообщил, что среди сотрудников полиции и военнослужащих Израиля присутствует много людей с именами, свойственные для выходцев из Советского Союза.

"Из России, Белоруссии, Украины или других республик", – заключил он.

Ранее Бен Цви сообщил, что отдел репатриации израильского диппредставительства в Москве досрочно возобновил прием заявлений от граждан РФ. Он добавил, что на 26 октября этот процесс точно возобновился. Перед зданием дипмиссии сейчас "люди стоят в очереди" для подачи соответствующих заявлений, уточнил посол Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ