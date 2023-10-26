Армия Израиля заявила, что в Газе удерживают не менее 224 заложников

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Не менее 224 заложников продолжают удерживать в секторе Газа, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

По его словам, "224 семьи похищенных получили уведомления" о том, что их родные удерживаются в палестинском анклаве.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

Со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что иностранные заложники находятся в Газе в качестве гостей, а израильские пленные подлежат обмену на палестинских заключенных.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов уточнил, что в заложниках у ХАМАС могут находиться три россиянина.



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