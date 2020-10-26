Пашинян заявил о готовности Армении найти компромисс по Карабаху

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Армения готова идти на компромисс в решении нагорнокарабахского конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook, сообщает "Газета.ру".

"Мы готовы идти на взаимные уступки, даже на уступки, которые болезненны для нас, но армянский народ никогда не будет готов капитулировать", – подчеркнул Пашинян.

Он отметил, что в Азербайджане, напротив, не желают урегулировать конфликт договоренностями. По его словам, в этой стране хотят капитуляции Карабаха.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности идти до конца в данном вопросе, добавив, что они защищают справедливость.

Ранее в МИД Армении заявили, что проблему Карабаха можно решить только мирным путем. В заявлении отмечалось, что Азербайджан и Турция отвергают мирное урегулирование конфликта. В свою очередь, армянская сторона выступает с позиций, исключающих военное урегулирование.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.

