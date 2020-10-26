Алиев заявил о готовности идти до конца в карабахском вопросе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности идти до конца в вопросе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наша позиция остается неизменной. Мы защищаем справедливость... В этом вопросе мы пойдем до конца", – заявил Алиев в своем обращении к народу.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненных и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Позднее Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что располагает доказательствами о переброске боевиков из Сирии в Нагорный Карабах через Турцию. По словам политика, этот важный нюанс позволяет сделать выводы о том, по каким соображениям изначально начался международный конфликт.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.