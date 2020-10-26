Джабаров прокомментировал заявление Байдена об угрозе России для США

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление кандидата в президенты США Джо Байдена об угрозе России для США, передает RT.

"Честно говоря, мне кажется, это для внутреннего пользования цитата, потому что в реальности господин Байден прекрасно понимает, что мы не собираемся ни подрывать внутреннее состояние Америки, ни разрушать их альянсы с другими странами", – заявил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что со стороны США подобные высказывания в адрес России встречаются уже не в первый раз. По его словам, особенно обвинения в адрес России участились в предвыборный период. Политик выразил мнение, что ситуация наладится после их проведения в стране.

"Эта тема стала настолько популярной в Америке – во всем винить Россию, что они уже с этой пластинки слезть не могут, что один кандидат, что другой, и изощряются друг перед другом, кто больше скажет плохого о России… Надо спокойно к этому относиться. Потерпеть еще надо чуть больше недели: когда все успокоится наконец, пройдут выборы, может быть, они немного риторику изменят", – заключил парламентарий.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу для Соединенных Штатов. Он сообщил, что Москва является серьезной проблемой для Вашингтона в данный момент в плане подрыва безопасности и альянсов. При этом самым большим конкурентом Байден назвал Китай.

На прошлой неделе в ходе финальных дебатов президент США Дональд Трамп и Байден выдвинули взаимные обвинения в получении денег от России. Кандидат, кроме того, указал, что Россия, Китай и Иран "заплатят" за предполагаемое вмешательство в выборы США.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Недавно социологи зафиксировали рекордно низкий уровень доверия американцев к избирательной системе. По их данным, лишь 59% граждан США уверены, что голоса будут корректно отданы и подсчитаны.

