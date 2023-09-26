Рогозин сообщил о планах вернуться в зону СВО в ближайшее время

Фото: ТАСС/Павел Кассин

Экс-глава "Роскосмоса", сенатор и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин в ближайшее время планирует вернуться в зону СВО. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Конечно, я вернусь в ближайшие дни", – сказал парламентарий, отметив, что планирует работать преимущественно в районе линии соприкосновения с противником.

На днях стало известно, что Дмитрий Рогозин стал сенатором Совета Федерации от Запорожской области.

До этого он занимал должность гендиректора "Роскосмоса", однако в июле прошлого года указом президента его на этом посту сменил бывший вице-премьер Юрий Борисов. После этого Рогозин отправился в зону СВО, где взял себе позывной Космос.

