Бывший мэр Чайковского попал в плен на Украине

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко подтвердил пленение на Украине бывшего мэра Чайковского Алексея Третьякова, который служил в батальоне "Ахмат". Как пишет издание Properm, заявление от супруги чиновника омбудсмен получил 23 сентября.

21 сентября в украинских СМИ распространилось видео, на котором запечатлен человек, похожий на Третьякова. По ходу ролика тот сообщает, что был ранен в Клещеевке. По имеющимся данным, экс-мэр Чайковского заключил контракт с Минобороны РФ в начале текущего сентября.

Как отмечает Properm, в связи со случившимся Сапко направил обращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Между тем "Газета.ру" со ссылкой на заявление погранслужбы Украины уточняет, что Третьяков был пленен как раз вблизи Клещеевки. В погранслужбе рассказали, что во время допроса плененный чиновник признался, что пошел на СВО, чтобы воевать с НАТО.

Ранее сообщалось о сдавшемся в плен офицере ВСУ, который передал российским силам информацию о корректировщиках, наводивших удары по ДНР. Также дезертир раскрыл личные данные командования 10-го армейского корпуса украинской армии на южном направлении.

