Офицер ВСУ сдал российским силам данные наводчиков и командования 10-го корпуса

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Сдавшийся в плен офицер ВСУ передал российским силам данные о корректировщиках, которые наводили удары по ДНР. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Кроме того, украинский офицер передал данные о командовании 10-го армейского корпуса украинской армии на южном направлении.

"Добровольно сдавшийся украинский офицер передал данные — в них входят фамилия, имя и отчество, должности, звания и телефоны, вид деятельности", – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, сдавшийся офицер передал со своего смартфона данные на арткорректировщиков и наводчиков и пояснил их конкретные зоны их ответственности. По словам офицера ВСУ, они корректируют удары по скоплениям живой силы, техники и командным пунктам российских сил в Мариуполе, Волновахе, Старомайорском и Красной Поляне.

Ранее новая группа солдат ВСУ сдалась в плен в ДНР, выйдя для этого на специальный открытый российский радиоканал. Частота 149.200 была создана в середине июля этого года, с ее помощью украинские военнослужащие могут безопасно сдаваться в плен.

Были показаны кадры, на которых двое украинских солдат выходят с поднятыми руками и сдаются. Один из них на вопрос о причине сдачи в плен заявил, что устал воевать. В ходе допроса выяснилось, что оба украинца были мобилизованными.



Несколько украинских военных добровольно сдались в плен на сватовском направлении