В ДНР украинским пленным дали встретиться с родственниками

Фото: телеграм-канал Readovka

Украинским пленным предоставили возможность встретиться со своими родственниками в ДНР. В этом им помогли волонтеры и местные власти.

Одна из представительниц волонтерского движения Марина Шифона отметила, что такая встреча проводится не первый раз. На подготовку потребовалось около двух месяцев.

"Это уже наша вторая встреча, это у нас уже масштабная встреча, здесь очень много людей. Приехали с Украины и украинцы, которые эмигрировали в Европу", – передает РИА Новости ее слова.

В организации мероприятия помогала омбудсмен республики Дарья Морозова. Родные приехали к семи военнопленным.

Украинский солдат Дмитрий рассказал, что он сдался еще в феврале прошлого года в Херсонской области. Мужчина признался, что не планирует возвращаться на Украину. Он отметил, что хотел бы работать и строить семью.

Другой пленный Валерий Шердиз тоже заявил, что хочет остаться. По его словам, ему предоставили такую возможность. Для этого нужно было написать заявление, что он и сделал. Кроме того, мужчина является уроженцем Донбасса. Он добровольно сдался весной 2022 года под Мариуполем.

Несколько военнопленных рассказали, что украинское командование не вносит их имена в списки для обмена между сторонами конфликта.

Ранее новая группа солдат ВСУ сдалась в плен в ДНР, выйдя для этого на специальный открытый российский радиоканал. Частота 149.200 была создана в середине июля этого года, с ее помощью украинские военнослужащие могут безопасно сдаваться в плен.

Были показаны кадры, на которых двое украинских солдат выходят с поднятыми руками и сдаются. Один из них на вопрос о причине сдачи в плен заявил, что устал воевать. В ходе допроса выяснилось, что оба украинца были мобилизованными.



Несколько украинских военных добровольно сдались в плен на сватовском направлении