Экс-президент Украины почти месяц находится в реанимации – СМИ

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Первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации после операции на сердце. Об этом сообщает украинский 24 канал со ссылкой на источники.

По данным СМИ, на данный момент Кравчук подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В конце июня советник главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович подтвердил информацию о госпитализации экс-президента.

Ранее Кравчук заявил, что у Украины еще не было эффективного президента. При этом он выразил мнение, что нынешний глава государства Владимир Зеленский станет таким.

Бывший лидер Украины подчеркнул, что история рассудит сама, кто был самым эффективным украинским лидером. Он также выразил мнение, что если бы сейчас на Украине состоялись президентские выборы, то победил бы снова Зеленский.