Кравчук прокомментировал предложение Суркова силой вернуть Украину

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Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что бывший помощник президента России Владислав Сурков, предлагающий силой вернуть Украину, выдает желаемое за действительное. Об этом он сообщил ОСН ТВ.
"Я думаю, что Сурков сознательно перекручивает факты. Если брать ситуацию в мире год назад и сегодняшнюю ситуацию, то мы увидим, что она кардинально поменялась не в пользу России", – отметил Кравчук.
Он полагает, что Украина наращивает политическое влияние и реформирует Вооруженные силы, а влияние России на постсоветском пространстве снижается. По его словам, как только ВС России приближаются к границам, США приводят войска в боевую готовность.
"Таким образом, у меня вопрос: какие основания у господина Суркова говорить, что ситуация улучшилась и что Россия готова военной, экономической или политической силой взять Украину? Мне кажется, что тут выдается желаемое за действительное", – сказал Кравчук.
Он также вспомнил о словах Джо Байдена о том, что постоянно нарушать суверенитет, демократию и территориальную целостность союзников России не позволят.
Ранее Владимир Путин, говоря о красных линиях в отношениях между Россией и НАТО, заявил, что в случае вступления Украины в НАТО и размещения ракет Альянса на ее территории их подлетное время до Москвы сократится с 15 до 7–10 минут.
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