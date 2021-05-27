Кравчук заявил, что Минск не может быть площадкой переговоров по Донбассу

Фото: ТАСС/Иван Николаев
Из-за сложившейся ситуации после инцидента с самолетом Ryanair Минск больше не может быть площадкой для урегулирования ситуации в Донбассе, считает постпред Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
"У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – минскую площадку", – приводит его слова ТАСС.
Политик заявил, что необходимо искать новое место для проведения переговоров. С этим вопросом Украина обратится прежде всего к ОБСЕ. Он также добавил, что теперь власти будут пристально следить за ситуацией не только на границе с Россией, но и с Белоруссией, поскольку происходящие в этих странах процессы могут негативно повлиять на внутриполитическую обстановку на Украине.
С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией. Погранслужба страны получила распоряжение прекратить оформление пассажиров, следующих из Украины в Белоруссию и наоборот. Кроме того, самолетам украинских авиакомпаний запрещено летать в воздушном пространстве Белоруссии. Власти страны объяснили, что решение обусловлено нарушением Минском Конвенции о международной гражданской авиации.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет.
На борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки. Позже стало известно об аресте россиянки Софии Сапеги, которая, по ее собственным словам, является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.
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